Стало известно о смерти шести участников испытания вакцины Pfizer

Шесть человек скончались во время проведения испытаний вакцины, которую совместно разработали американская компания Pfizer и немецкая BioNTech. Это следует из документа, опубликованного Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.

«За отчетный период было шесть смертей (два летальных исхода в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо)», — указано в 53-страничном документе, подготовленном к заседанию FDA, которое намечено на 10 декабря.

В нем отмечается, что первая жертва из группы вакцинируемых страдала атеросклерозом и ожирением. Доброволец умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего участника из группы вакцинируемых произошла остановка сердца через 60 дней после введения второй дозы, а еще через три дня была зафиксирована его смерть.

Из тех, кому вводили плацебо, два человека скончались от инсульта и инфаркта, причина смерти еще двух участников испытаний пока выясняется. Трое из шести погибших, как отмечается в документе, были старше 55 лет.

В заключении FDA говорится, что Pfizer и BioNTech предоставили надлежащую информацию, гарантирующую качество вакцины. Препарат обеспечивает существенную защиту уже после первой дозы, отмечается в отчете, что делает вакцину безопасной и высокоэффективной для борьбы с COVID-19.