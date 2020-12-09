Байден обещает 100 млн вакцинаций в США за первые 100 дней

Избранный президент США Джо Байден изложил собственный план борьбы с пандемией коронавируса в течение первых 100 дней своего пребывания на посту, передает Reuters.
По словам демократа, его администрация проведет 100 млн вакцинаций в первые 100 дней после вступления на пост президента. «За 100 дней мы сможем изменить течение болезни и изменить жизнь в Америке в лучшему», — сказал он.
Кроме того, Байден повторил свое предложение ужесточить требования к ношению масок. По его словам, это должно стать обязательным во всех зданиях федерального правительства и в общественном транспорте.
Избранный президент добавил, что не рассчитывает победить пандемию в США за первые 100 дней пребывания на новом посту. «Мы не сразу попали в эту неразбериху и не сможем выйти из нее быстро. Это займет некоторое время», — констатировал он.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США подтвердили более 15 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 284,4 тыс. человек. По этим двум показателям страна занимает первое место в мире.
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