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В Кабмине хотят перейти от традиционной переписи населения к переписи по реестрам

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В Кабмине хотят перейти от традиционной переписи населения к переписи по реестрам

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил о намерении создать рабочую группу, которая будет нарабатывать проект документа для перехода Украины от традиционной переписи населения к переписи по реестрам в 2030 году.

«Сегодня вместе с Государственной службой статистики Украины и Фондом ООН в области народонаселения подписали совместное заявление о создании рабочей группы, которая будет работать над разработкой комплексного проекта документа для перехода Украины от традиционной переписи населения к переписи по реестрам в раунде переписей населения и жилья 2030 года», — написал Немчинов в Телеграм-канале.

По его словам, создание рабочей группы с привлечением международных экспертов — это важный этап для подготовки к качественному проведению переписи по реестрам, признание его результатов международными партнерами Украины, цифровой трансформации и современной культуры использования данных.

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Министр считает, что переход на перепись населения по реестрам содержит многочисленные преимущества и возможности, в частности, снижение финансовых затрат, сокращение сроков проведения переписи, уменьшение сроков получения результатов переписи населения, снижения нагрузки на респондентов, возможность проводить перепись чаще, чем раз в 10 лет.

перепись населения, Олег Немчинов
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