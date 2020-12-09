Кабмин планирует перепись населения на 2023 год

Всеукраинская перепись населения на основе использования данных национальных реестров может произойти в 2030 году, традиционная перепись населения планируется в 2023 году.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов во время онлайн-конференции «Перепись населения на основе реестров в Украине: вызовы, возможности, дальнейшие шаги», сообщает Укринформ.
«Правительство в ближайшее время внесет в Верховную Раду законопроект об изменениях в закон о всеукраинской переписи населения, которым вводится новый метод проведения переписи населения — перепись на основе сведений, содержащихся в национальных электронных информационных ресурсах, реестрах ... Перепись населения по реестрам — обозримое будущее, которого нам не избежать», — сказал Немчинов.
Он добавил, что во исполнение указа президента Владимира Зеленского от 29 июля 2019 года о некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам, уже начали работу для проведения всеукраинской переписи населения по реестрам в 2030 году.
Кроме того, Немчинов заметил, что на заседании правительства 9 декабре должностные лица рассмотрят проект постановления, которым предусмотрено начать подготовку к традиционной переписи населения в 2023 году.
Напомним, в январе 2020 года тогдашний министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет обнародовал результаты оценки численности имеющегося населения Украины, которую провело правительство. Они показали, что в стране проживает 37 миллионов 289 тысяч граждан. Однако у многих экспертов полученные результаты вызвали сомнения.
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