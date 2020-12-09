Правительство вводит локдаун с 8 по 24 января 2021 года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что локдаун в Украине введут 8 января, и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.
«Сегодня мы примем решения о дополнительных ограничениях в следующем году... Было принято решение, что с 8 по 24 января включительно в Украине будут усилены карантинные ограничения. Назовем из — «Зимние каникулы ради безопасности», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.
Во время локдауна будет запрещена работа:
— кафе, баров и ресторанов (кроме доставки или на вынос)
— непродовольственных магазинов,
— кинотеатров,
— спортивных клубов,
— ТРЦ, за исключением торговли продуктами питания, средствами гигиены, ветеринарными средствами.
— на каникулы уйдут все учебные заведения, за исключением садиков.
— будут запрещены любые культурые и массовые мероприятия.
При этом продолжит работать общественный транспорт и гостиницы.
Оставят открытыми продуктовые магазины, аптеки, банки, почту.
По состоянию на 9 декабря в Украине лабораторно подтверждено 845 343 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них за последние сутки — 12 585.
Напомним, что с 14 по 30 ноября в Украине действовал локдаун выходного дня, но правительство решило не продлевать его.
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