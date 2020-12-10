IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года

Самым популярным сериалом 2020 года стал проект «Пацаны» (Amazon Prime), основанный на серии комиксов Гарта Энниса о команде, противостоящей супергероям, следует из списка опубликованного Internet Movie Database (IMDb).

Рейтинг от IMDb основан на просмотрах страниц на сайте и в приложении сервиса.

На втором месте оказался сериал «Бумажный дом» (Netflix) об испанских преступниках, который почти два месяца подряд лидировал в еженедельных рейтингах IMDb. Третье место занял немецкий научно-фантастический проект «Тьма» (Netflix).

Также в список самых популярных проектов вошли:

«Озарк» (Netflix)

«Мандалорец» (Disney+)

«Ход королевы» (Netflix)

«Академия Амбрелла» (Netflix)

«Мир Дикого Запада» (HBO)

«Ведьмак» (Netflix)

«Корона» (Netflix)

Ранее Ассоциация телевизионных критиков США назвала лауреатов ежегодной премии TCA Awards за выдающиеся достижения в области телевидения. В категории «Сериал года» одержал победу драматический сериал «Хранители» Деймона Линделофа, снятый по мотивам комикса Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Также проект получил награды в категориях «Выдающийся новый сериал» и «Выдающийся телефильм или мини-сериал».