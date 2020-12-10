IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года

Самым популярным сериалом 2020 года стал проект «Пацаны» (Amazon Prime), основанный на серии комиксов Гарта Энниса о команде, противостоящей супергероям, следует из списка опубликованного Internet Movie Database (IMDb).
Рейтинг от IMDb основан на просмотрах страниц на сайте и в приложении сервиса.
На втором месте оказался сериал «Бумажный дом» (Netflix) об испанских преступниках, который почти два месяца подряд лидировал в еженедельных рейтингах IMDb. Третье место занял немецкий научно-фантастический проект «Тьма» (Netflix).
Также в список самых популярных проектов вошли:
«Озарк» (Netflix)
«Мандалорец» (Disney+)
«Ход королевы» (Netflix)
«Академия Амбрелла» (Netflix)
«Мир Дикого Запада» (HBO)
«Ведьмак» (Netflix)
«Корона» (Netflix)
Ранее Ассоциация телевизионных критиков США назвала лауреатов ежегодной премии TCA Awards за выдающиеся достижения в области телевидения. В категории «Сериал года» одержал победу драматический сериал «Хранители» Деймона Линделофа, снятый по мотивам комикса Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Также проект получил награды в категориях «Выдающийся новый сериал» и «Выдающийся телефильм или мини-сериал».
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