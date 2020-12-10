СБУ пришла с обысками к экс-главе Одесского облсовета

Сотрудники спецподразделения СБУ и следователи облуправления Государственной фискальной службы осуществляют сегодня, 10 декабря, обыски по месту жительства и работы бывшего председателя Одесского областного совета Сергея Паращенко.

Об этом Укринформу сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следственные действия работники СБУ и ГФС проводят в особняке экс-председателя облсовета на Французском бульваре и по месту работы Паращенко, что связано с возможными нарушениями налогового законодательства», — сказал собеседник агентства.

Сам Паращенко разместил сообщение на своей странице в Фейсбуке, подтвердив проведение следственных действий.

«У нас обыски..., — отметил экс-председатель облсовета.

В пресс-службе облуправления СБУ подтвердили информацию о проведении следственных действий в частном доме Паращенко и пообещали позднее дать развернутый комментарий по этому поводу.

С 2000 года предприниматель Паращенко руководит агрофирмой «Бургуджи», которая занимается выращиванием зерновых культур на юге Одесской области, а также другими предприятиями.

В 2010 году Паращенко избрали депутатом Одесского облсовета, работал в составе фракции Партии регионов. В апреле 2019 года был назначен временно исполняющим обязанности председателя Одесской ОГА, а позднее стал председателем облсовета.