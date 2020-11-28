Законопроекты о КС появятся в Раде не ранее 15 декабря

Законопроекты о Конституционном суде Украины могут появиться в повестке дня Верховной Рады с 15 декабря, сказал глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Отвечая на вопрос, когда законопроекты о КС появятся в повестке дня, Арахамия сказал: «Я думаю, что на следующей пленарной неделе. На этой пленарной неделе этого нет в повестке дня», — сказал он журналистам в субботу перед совместным совещанием руководства парламента, правительства и лидеров фракций, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель «не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права», а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона страны.

После этого президент Владимир Зеленский и депутаты начали готовить свои предложения по выходу из сложившейся ситуации.