В РФ новый суточный рекорд смертности от COVID-19

За прошедшие сутки в России скончались 613 пациентов с COVID-19 — это максимальный показатель с начала эпидемии в этой стране.

Как сообщил местный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, в 84 российских регионах всего выявили 28 585 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 26 171 человек.

Вчера оперштаб сообщал о 27 927 зафиксированных за сутки случаях. Таким образом, в России с начала весны коронавирусом заразились 2 597 711 человек, из них 45,8 тысячи погибли, свыше двух миллионов вылечились.