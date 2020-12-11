Саммит ЕС постановил сократить к 2030 году углеродные выбросы на 55%

Саммит глав государств и правительств Евросоюза утвердил задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов сообщества на 55% по сравнению с 1990 годом. Об этом написал в Twitter в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы договорились сократить наши выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году, — написал он. — Европа — лидер по борьбе с глобальным изменением климата».

Эта норма значительно повышает обязательства, существовавшие в ЕС до настоящего момента — сокращение к 2030 году углеродных выбросов на 40%. Ужесточение этих норм требуется для выполнения поставленной Еврокомиссией задачи довести экономику Евросоюза до нулевых углеродных выбросов к 2050 году.

Согласование этой цифры потребовало от лидеров ЕС пятичасовой дискуссии. Одной из главных проблем были требования Польши обеспечить ей особые условия, поскольку она до сих пор вырабатывает до 70% своей электроэнергии на самых «грязных» из существующих электростанций — угольных ТЭС. Впрочем, ситуацию несколько уравновешивает тот факт, что ЕС ограничивает лишь выбросы углеродных газов (углекислого и угарного), тогда как данное сокращение пока не устанавливает новых лимитов на выброс микрочастиц — сажи и смога, являющихся серьезным побочным эффектом угольной генерации.

Ряд восточноевропейских государств также потребовали от Брюсселя дополнительного финансирования, поскольку ужесточение климатических обязательств в масштабе всего сообщества потребует более €1 трлн дополнительных инвестиций.

Финансировать серьезные расходы по сокращению углеродных выбросов ЕС намерен за счет кредитования из своего Фонда восстановления экономики после пандемии на €750 млрд преимущественно «зеленых проектов», а также путем введения «экологических пошлин» на импорт товаров из стран с более высоким уровнем выбросов — то есть из любых других стран мира. Экопошлины обещают стать универсальным протекционистским инструментом Евросоюза как минимум на ближайшее десятилетие.