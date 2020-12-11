Войти
Шмыгаль объяснил очередной провал большой приватизации
позиция
Шмыгаль объяснил очередной провал большой приватизации
Метро во время локдауна будет перевозить пассажиров в обычном режиме
официально
Метро во время локдауна будет перевозить пассажиров в обычном режиме

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Саммит ЕС постановил сократить к 2030 году углеродные выбросы на 55%

154
Саммит ЕС постановил сократить к 2030 году углеродные выбросы на 55%

Саммит глав государств и правительств Евросоюза утвердил задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов сообщества на 55% по сравнению с 1990 годом. Об этом написал в Twitter в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы договорились сократить наши выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году, — написал он. — Европа — лидер по борьбе с глобальным изменением климата».

Эта норма значительно повышает обязательства, существовавшие в ЕС до настоящего момента — сокращение к 2030 году углеродных выбросов на 40%. Ужесточение этих норм требуется для выполнения поставленной Еврокомиссией задачи довести экономику Евросоюза до нулевых углеродных выбросов к 2050 году.

Согласование этой цифры потребовало от лидеров ЕС пятичасовой дискуссии. Одной из главных проблем были требования Польши обеспечить ей особые условия, поскольку она до сих пор вырабатывает до 70% своей электроэнергии на самых «грязных» из существующих электростанций — угольных ТЭС. Впрочем, ситуацию несколько уравновешивает тот факт, что ЕС ограничивает лишь выбросы углеродных газов (углекислого и угарного), тогда как данное сокращение пока не устанавливает новых лимитов на выброс микрочастиц — сажи и смога, являющихся серьезным побочным эффектом угольной генерации.

Читайте также: «Никто не может быть выше закона»: евродепутат раскритиковала планы Зеленского распустить Конституционный суд

Ряд восточноевропейских государств также потребовали от Брюсселя дополнительного финансирования, поскольку ужесточение климатических обязательств в масштабе всего сообщества потребует более €1 трлн дополнительных инвестиций.

Финансировать серьезные расходы по сокращению углеродных выбросов ЕС намерен за счет кредитования из своего Фонда восстановления экономики после пандемии на €750 млрд преимущественно «зеленых проектов», а также путем введения «экологических пошлин» на импорт товаров из стран с более высоким уровнем выбросов — то есть из любых других стран мира. Экопошлины обещают стать универсальным протекционистским инструментом Евросоюза как минимум на ближайшее десятилетие.

ЕС, углекислый газ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 11 декабря 2020
Четверг, 10 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Юрий Саух
Юрий Саух
политолог, кандидат философских наук

Политический «Сталинград» по-криворожски

Поражение в криворожском регионе стало весомым ударом по позициям президента, а также привело к значительным репутационным потерям Рината Ахметова, что в последующем может привести к реконфигурации, по сути, и так неустойчивого союза гаранта Конституции с рядом финансово-промышленных групп страны.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Садись, два! В Кривом Роге проиграли и Зеленский, и Ахметов

Все уже написали, что проигрыш на своей малой родине - это серьезный удар по Владимиру Зеленскому и «слугам народа». Действительно, теперь у критиков президента появился железобетонный повод говорить, что если магия имени Зеленского не работает даже в родном Кривом Роге, то больше не работает и по всей Украине. Но я бы хотел обратить внимание на другой важный момент. Проблемы не столько у Зеленского, сколько у Рината Ахметова.
Виталий Романченко
Виталий Романченко
политический аналитик

Зеленский, рак и щука

Всего один день почитайте украинские новости. И придите к очевидному выводу, что на власть во главе с Зеленским надежды нет. Спасение украинцев - дело рук самих украинцев. И, если поставить перед собой такую задачу, то многое можно сделать.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016