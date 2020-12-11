Украина хочет увеличить состав миссии ОБСЕ на Донбассе в 4 раза

План совместных шагов, предложенный украинской делегацией в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), предусматривает увеличение состава наблюдательной миссии ОБСЕ в четыре раза, сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
«Дорожная карта, которую обнародовал президент Порошенко позавчера. Я очень рад, что президент Порошенко полностью поддерживает план совместных шагов, который предложила украинская делегация в ТКГ. Они совпадают на 99%», — сказал Арестович на пресс-брифинге в Киеве в пятницу.
«Единственное отличие — это миротворцы ООН. Мы говорим об увеличении наблюдательной миссии ОБСЕ в 4 раза, сейчас около 500, а мы планируем 2 тыс., которая будет осуществлять и контроль над передачей границы, и проведение выборов, и вообще мониторинг всей территории Украины», — добавил спикер украинский делегации в ТКГ.
По его словам, вопрос возможного размещения миротворцев ООН в Украине не рассматривается, поскольку РФ имеет право вето в Совете безопасности ООН. «Почему не ООН, почему речь не идет пока об ООН? Потому что Россия имеет право вето в ООН, она просто наложит право вето, и год можно договариваться о том, что „давайте введем миротворцев ООН“, а потом одно вето — и вся работа прахом», — пояснил Арестович.
Как сообщали СМИ, Порошенко в годовщину Нормандской встречи в Париже предложил план обеспечения мира на Донбассе на основе выполнения Минских договоренностей.
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