Войти
Шмыгаль с нетерпением ждет начало миссии МВФ в Украине
позиция
Шмыгаль с нетерпением ждет начало миссии МВФ в Украине
Зеленский ставит задачу завоевать доверие инвесторов
официально
Зеленский ставит задачу завоевать доверие инвесторов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Венецианская комиссия выступила против попыток «наказать» КСУ

251
Венецианская комиссия выступила против попыток «наказать» КСУ

Конституции суд Украины нуждается в реформировании и деполитизации, а не в наказании.

Об этом говорится в заключениях Венецианской комиссии по срочному запросу президента Украины относительно оценки конституционной ситуации, сложившейся после решения КСУ от 27 октября 2020 года.

«Конституционный суд не может быть „наказан“ за свои решения, но его работа должна быть улучшена», — говорится в заключениях.

В связи с этим Венецианская комиссия предложила Украине ряд рекомендаций по реформированию КСУ.

В частности, члены комиссии считают, что украинский парламент должен ограничить проблематику представлений в КСУ конкретными вопросами; обязать КСУ указывать конкретные причины для каждого законодательного положения, которые он считает неконституционными; привлечение судей к дисциплинарной ответственности должно быть урегулировано в законе о КСУ; необходимо детально определить термин «конфликт интересов»; должен быть уменьшен кворум для принятия решений по делам, по которым кворум является недостаточным из-за самоотвода судей; парламент должен принимать законодательство, детализируя его последствия для судей КСУ; необходимо создать орган для проверки кандидатов на избрание судьями КСУ.

Кроме этого, Венецианская комиссия рекомендует заполнить действующие вакансии судей КСУ от парламента и съезда судей только после усовершенствования механизма их избрания.

«С целью деполитизации состава Конституционного суда, судьи по парламентской квоте должны избираться квалификационным большинством», — также рекомендуют в Венецианской комиссии.

Читайте также: «Никто не может быть выше закона»: евродепутат раскритиковала планы Зеленского распустить Конституционный суд

Напомним, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. В частности, КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября 2020 года обратился к Венецианской комиссии со срочным запросом по оценке конституционной ситуации, сложившейся после решения КСУ от 27 октября 2020 года.

Перед этим Зеленский предложил роспустить нынешний состав суда, хотя это и не предусмотрено законодательством.

Венецианская комиссия, КС
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 11 декабря 2020
Четверг, 10 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Юрий Саух
Юрий Саух
политолог, кандидат философских наук

Политический «Сталинград» по-криворожски

Поражение в криворожском регионе стало весомым ударом по позициям президента, а также привело к значительным репутационным потерям Рината Ахметова, что в последующем может привести к реконфигурации, по сути, и так неустойчивого союза гаранта Конституции с рядом финансово-промышленных групп страны.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Садись, два! В Кривом Роге проиграли и Зеленский, и Ахметов

Все уже написали, что проигрыш на своей малой родине - это серьезный удар по Владимиру Зеленскому и «слугам народа». Действительно, теперь у критиков президента появился железобетонный повод говорить, что если магия имени Зеленского не работает даже в родном Кривом Роге, то больше не работает и по всей Украине. Но я бы хотел обратить внимание на другой важный момент. Проблемы не столько у Зеленского, сколько у Рината Ахметова.
Виталий Романченко
Виталий Романченко
политический аналитик

Зеленский, рак и щука

Всего один день почитайте украинские новости. И придите к очевидному выводу, что на власть во главе с Зеленским надежды нет. Спасение украинцев - дело рук самих украинцев. И, если поставить перед собой такую задачу, то многое можно сделать.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016