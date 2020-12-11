Минфин доразместил еврооблигации на $600 млн под 6,2%

Министерство финансов Украины в процессе доразмещения еврооблигаций с погашением в 2033 году, увеличило его объем с первоначальных $500 млн до $600 млн и благодаря втрое большему спросу смогло снизить ставку с первоначальных 6,4% до 6,2%, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в банковских кругах.
«Книга уже закрыта, итоговая ставка — 6,2%», — сказал он.
Официальная информация о размещении пока отсутствует.
В то же время другой участник рынка отметил, что доразмещение привело к снижению котировок этих бумаг на рынке примерно на 50 базисных пунктов — до 109,6% номинала.
Ранее эксперты указывали на большую вероятность выхода Украины на рынок с новым внешним заимствованием в конце этого года после позитивных сигналов со стороны МВФ и других международных партнеров. ЕС на этой неделе выделил Украине после длительной задержки EUR600 млн транш макрофинансовой помощи, аргументировав это тем, что Украина в последние недели возобновила обязательства продолжить сотрудничество с МВФ и подтвердила преданность политической программе, согласованной с ЕС.
Как сообщалось, Украина в конце июля разместила новые 12-летние еврооблигации с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд с доходностью 7,253%.
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