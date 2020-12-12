COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от COVID-19

Украина получила от COVAX (Глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19) официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций также. Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование (+2 ... + 8) для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки. Минздрав будет привлекать к процессу логистики ГП „Укрвакцина“» и частные компании (для обеспечения доступа к оборудованию для ультра-холодного хранения, с температурным режимом −60 / −80 градусов Цельсия)", — написал Ляшко на странице в Facebook.

Также главный санитарный врач Украины подчеркнул, что доступ к COVID-вакцине через COVAX определяет будущее глобальной системы здравоохранения, и Украина полноценный член этой команды.