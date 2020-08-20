К передаче в концессию готовят 1500 километров дорог и три аэропорта

В сотрудничестве с Мировым банком и Европейским банком реконструкции и развития подготовлены предварительные технико-экономические обоснования относительно передачи в концессию нескольких участков автомобильных дорог и трех украинских аэропортов.

Как передает ЦТС, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Благодаря Мировому банку, уже подготовили пре-ТЭО по шести участкам дорог, общая протяженность которых достигает 1500 км. Размер — около 2 млрд грн инвестиций. Готовим по этим проектам государственно-частное партнерство», — проинформировал Криклий.

«ЕБРР подготовил уже пре-ТЭО по трем аэропортам и готов рассматривать финансирование разработки ТЭО по этим проектам», — добавил он.

О каких именно участках дорог и аэропортах идет речь, в МИУ ответить пока не смогли.