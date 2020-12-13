Россияне утверждают, что их вакцина будет защищать дольше вакцины Pfizer

Российская вакцина «Спутник V», возможно, будет защищать от COVID-19 два года, в то время как вакцина от американской компании Pfizer — около четырех-пяти месяцев. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Такой прогноз он дал, сравнив платформы, на основе которых были созданы две вакцины. Так, российский препарат «Спутник V», по словам Гинцбурга, был создан на той же платформе, что и вакцина против вируса Эбола.

«Есть экспериментальные данные, показывающие, что этот аналогичный вакцинный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, а может быть, и больше. На какой срок будут давать защиту препараты Pfizer, трудно сказать, но, исходя из общего механизма действия таких препаратов, надо думать, что срок защиты будет составлять не больше четырех, от силы пяти месяцев», — сказал глава Центра им. Гамалеи.

В то же время Гинцбург добавил, что о периоде защиты вакцины от коронавируса сейчас можно говорить только предположительно. Эти данные еще предстоит экспериментально проверить, отметил он.

Однако если население не успеет полностью привиться, а срок защитного действия вакцины уже закончится, это будет «не то что вечный двигатель, вечное разорение будет», заявил Гинцбург. По его словам, в таком случае нет никаких гарантий, что инфекционный процесс станет вакциноуправляемым.

Ранее в субботу американский регулятор FDA одобрил применение в чрезвычайных ситуациях вакцины, созданной Pfizer совместно с немецкими партнерами из BioNTech. Она стала первой вакциной, получившей официальное разрешение на применение в США.