На следующей неделе в ЕС могут одобрить третью вакцину от коронавируса

Председатель Европейского совета Шарль Мишель надеется, что третья в Евросоюзе вакцина от коронавирусной инфекции получит разрешение на применение и будет выведена на рынок уже на следующей неделе. Об этом он заявил в воскресенье в интервью парижской радиостанции Europe 1.

«Мы надеемся, что в ближайшие недели кампания во вакцинации будет идти более быстрыми темпами. И мы имеем все основания надеяться, что на следующей неделе или до конца января третья по счету вакцина будет выведена на рынки. Это увеличит количество имеющихся у нас в наличии доз вакцины», — сказал Мишель. Он не уточнил при этом название вакцины, но, по данным радиостанции Europe 1, речь идет о препарате британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

«Все имеющиеся исследования указывают на то, что те вакцины, которыми мы располагаем, — эффективные. Возможно только, что степень их эффективности несколько ниже в противодействии новым вариантам коронавируса», — отметил глава Евросовета. «Фармакологические компании заверяют нас, что способны весьма быстро адаптировать имеющиеся вакцины под новые штаммы вируса и сделать их оптимально эффективными против этих вариантов», — добавил он.

Мишель подчеркнул, что если раньше у населения «существовало недоверие к вакцинам, то теперь в целом существует доверие и даже сильное нетерпение получить прививку». В то же время глава Евросовета признал, что, несмотря принятые меры и созданную инфраструктуру, «будет весьма трудно достичь поставленной цели вакцинировать 70% населения к лету нынешнего года». «Все это зависит от тех трудностей, которые еще могут возникнуть и о которых мы сейчас просто не знаем», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос относительно задержек в поставках, глава Евросовета отметил, что ЕС «требует от компаний-производителей ведения транспарентного диалога по данному вопросу». «Мы намерены вести борьбу за то, чтобы получать четкую и ясную информацию, — сказал он. — И мы намерены заставить фармакологические компании выполнять условия контрактов». «Нам пришлось постучать кулаком по столу, чтобы заставить Pfizer наверстать допущенное снижение поставок», — добавил Мишель.

Вакцинация в разных странах ЕС началась в конце декабря — начале января, однако пока этот процесс тормозится в связи с проблемами Pfizer по выполнению в полном объеме поставок по заказам европейских государств. Брюссель заказал у компании 600 млн доз вакцины, которые должны быть поставлены до начала 2022 года. Помимо этого, Евросоюз законтрактовал еще 160 млн доз у американской компании Moderna. Пока в ЕС сертифицированы только эти две вакцины, однако Еврокомиссия уже подписала контракты по предзаказу вакцин с четырьмя другими западными компаниями и ведет переговоры еще с двумя.