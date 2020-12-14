Педагоги настаивают на назначении министра образования: есть ряд важных вопросов

Не может быть такое ведомство как Минобразования почти полгода без министра. Отрасль, в том числе и профобразование, требует решения важных вопросов, принятия соответствующих законов и тому подобное. И для педагогов очень важно, чтобы профильный министр имел соответствующие полномочия и мог полноценно выполнять свои обязанности. Об этом накануне голосования за назначение министром образования Сергея Шкарлета (его кандидатуру на рассмотрение ВРУ должен вынести Кабмин во вторник) отмечает президент Всеукраинской ассоциации работников профессионально-технического образования Екатерина Мирошниченко.

«По моему мнению, это общая логика вещей, не может быть почти полгода не назначен министр такой ответственной отрасли и это очень важно для отрасли именно профобразования, потому что мы на сегодняшний день единственные не имеем нового модернизированного закона о профессиональном образовании , что ставит нас в очень неудобное положение. Для нас очень важно, чтобы в конце концов были определены полномочия именно министра, был назначен человек на должность министра и уже вместе с этим лицом, которое будет назначено, мы бы очень активно способствовать принятию, прежде всего, закона о профессиональном образовании. Ибо сегодня есть два законопроекта, мы с ними знакомы, но они оба нуждаются в существенной доработке, и, по нашему мнению, следовало бы создать единую рабочую группу, которая на основе этих двух законопроектов с учетом замечаний, которые мы наработали, все-таки подготовила бы тот законопроект, который должен быть принят», — говорит она.

Мирошниченко добавляет, что необходимость в законе о профессиональном образовании актуализирована процессами децентрализации.

«... было передано слишком много полномочий на региональный уровень, но не прописаны факторы и меры предосторожности, которые не приводили к довольно парадоксальным ситуациям, когда не размещаются региональные заказы в соответствии с потребностями рынка труда, имеющимися в регионе, не обеспечивается финансирование», — уточнила она.

Кроме того, отмечает эксперт, чрезвычайно неприемлемая ситуация заключается еще и в том, что например, заработная плата преподавателей, осуществляющих общее среднее образование, выплачивается в полном объеме, с учетом всех возможных надбавок за счет средств государственного бюджета, а мастера производственного обучения и преподаватели специальных дисциплин, которые как раз и формируют профессиональные квалификации, получают заработную плату на 30-50% меньше, так как на уровне регионального бюджета им только выплачивают должностные оклады, а все надбавки там до 5%.

«Это приводит к парадоксальной ситуации, когда в одном и том же учебном заведении два человека, которые совершают абсолютно одинаковую педагогическую деятельность с одинаковой нагрузкой часов получают кардинально разную заработную плату. Поэтому это все требует урегулирования и мне кажется, что именно министр должен принимать здесь взвешенные решения», — добавила Мирошниченко.

Как известно, на должность министра МОН предлагают действующего и.о. министра Сергея Шкарлета.

В поддержку его кандидатуры недавно выступили педагоги-аграрии.

В письме представителей Ассоциации работников аграрных учебных заведений Украины «УКРАГРООСВИТА» на имя президента Зеленского, они указывают на позитивные шаги Министерства образования и науки в направлении повышения качества образования, отвечающего требованиям образовательного сообщества и общества в целом.

«Ассоциация поддерживает кандидатуру Шкарлета С.М. на должность министра образования и науки Украины», — говорится в документе по итогам заседания Ассоциации, где принимали участие 128 учебных заведений.