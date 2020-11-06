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Эксперт рассказал, кто и как продолжает разрушение системы образования в Украине

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Эксперт рассказал, кто и как продолжает разрушение системы образования в Украине

Сегодня есть немало проблем, с которыми сталкивается современная украинская школа. Но все они начались задолго до и.о. министра МОН Сергея Шкарлета. Наруководили в свое время и Гриневич, и Новосад, которые и сейчас пытаются с помощью фондов иностранного влияния продолжить разрушение образования в Украине, отмечает эксперт по вопросам образования, заместитель директора по учебной работе специализированной школы № 23 с углубленным изучением английского языка Владимир Онацкий.

«Проблемы начались не с приходом Шкарлета в МОН. Можно вспомнить госпожу Гриневич, которая на протяжении сего своего пребывания на посту министра разжигала вражду между учителям и родителями, неоднократно заявляя о том, что самой большой проблемой школы является педагоги. Можно вспомнить госпожу Новосад, которая за 2 месяца своей работы заставила педагогов выйти на серию протестов. Чего стоит только ее упоминание о зарплате в 36 тысяч, на которую она якобы не сможет содержать ребенка. Можно вспомнить и закон „О полном среднем образовании“, согласно которому теперь учителями могут работать люди без педобразования и который дискриминирует педагогов по возрасту», — отметил он.

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Ситуация пока не улучшается, а прежнее руководство МОН всячески пытается и дальше продвигать «реформаторские» идеи так называемых «фондов Сороса», говорит Онацкий, комментируя заявления в СМИ, проспонсированные фондом «Возрождение».

«Это все они — бывшие работники министерства, а оценку я им дал. Более того, в 2009 году я хорошо помню лекции Гриневич в университете, которая доказывала, что не надо в Украине делать 12-летку. А потом видите ли ее мнение резко изменилось, всё хочет внедрить 12-летку», — сказал он, отметив то, что его общее впечатление от настоящего сводится к тому, что заинтересованные в разрушении образования, несмотря на потерю своих должностей, всячески пытаются продолжать этот процесс.

Напомним, родители школьников при введении так называемой реформы НУШ категорически выступали против нее.

Минобразования, МОН, Сергей Шкарлет
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