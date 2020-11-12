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Премьер Армении объяснил, почему подписал соглашение по Карабаху

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Премьер Армении объяснил, почему подписал соглашение по Карабаху

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в видеообращении к соотечественникам, что подписал трехстороннее соглашение по прекращению огня в Карабахе из-за отсутствия боеспособных сил в тылу, которые могли бы повлиять на ситуацию.

«В тылу не было таких боеспособных сил, которые реально могли бы повлиять на ситуацию, и, следовательно, пришло время командующего во имя этих военнослужащих поставить под угрозу собственную жизнь — как в физическом, так и политическом смыслах. Наступило время Родины пойти на самопожертвование во имя военнослужащих, ничего не пожалевших ради отчизны, и подписать этот документ именно с этим осознанием», — отметил премьер.

Он добавил, что стране грозил военный коллапс, поскольку на тот момент оказаться в окружении могли 20 тыс. армянских военных.

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Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

Нагорный Карабах, Никол Пашинян
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