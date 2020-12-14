XXI в. подарил нам новые технологии влияния на политику. Одной из самых популярных стал лоббизм. Активно развиваясь за последние годы в Украине, он приблизил политические тенденции нашей страны к западноевропейским и проамериканским. Такой модернизации политических традиций способствовал целый ряд украинских специализированных организаций, одной из которых стала Украинская ассоциация профессионалов в сфере GR и лоббистов. С 2014 сюда уже успело присоединиться 76 организаций и предпринимателей, выступающих за внедрение лоббистских традиций.

За более чем 7 лет активной работы она провела целый ряд мероприятий, направленных на внедрение и популяризацию заданного направления, в том числе и Government Relations. Основная цель Ассоциации - внедрение честных и эффективных технологий влияния на политику, что позволит преодолеть коррупционные и олигархические практики в Украине. Организация качественно работает над воплощением лоббистских тенденций на практике: в будущем это поможет помочь Украинской Ассоциации профессионалов в сфере GR и лоббистов над утверждением Закона Украины в данной сфере влияния на политику.

Одним из последних событий является III ежегодная премия «Лучший GR-специалист 2020 года», на которой были представлены самые мощные кейсы общественно-экономического, политического и юридического развития Украины. Награждение состоялось в 12 номинациях:

1) GR-амбассадор 2020 (активный деятель в институциализации GR-профессии).

Победитель - Александра Павленко, основательница Pavlenko Legal Group.

2) Лучший проект G2G.

Виталий Чудак

Сердюченко Алексей

Победители - Сердюченко Алексей и Чудак Виталий, представители акционерного общества «Укргаздобыча».

3) Лучший адвокационный кейс.

Виктория Киосе

Ульяна Пчелкина

Победители - Виктория Киосе и Ульяна Пчелкина - разработка первого электромобиля для людей с ограниченными возможностями.

4) Лучший региональный GR-проект.

Лирон Эдери

Победитель - Лирон Эдери, Раввин, лидер еврейской общины в Кривом Роге.

5) Лучший международный кейс.

Заряна Кивак

Победитель - Заряна Кивак, Врио председателя Правления IBOX Bank

6) Лучший юридический кейс.

Ирина Войнарска

Победитель - Ирина Войнарска, президент всеукраинской общественной организации «Правозащитная лига».

7) GR-прорыв 2020.

Евгений Дыхне

Победитель - Евгений Дыхне, Президент авиакомпании «Международные Авиалинии Украины»

8) Лучший профильная ассоциация.

Юлия Высоцкая

Победитель - Юлия Высоцкая, директор по внешним связям «Лиги оборонных предприятий Украины».

9) Лучший проект в сфере GR.

Татьяна Рамус

Победитель - Татьяна Рамус, которая из-за проекта White Ribbon Ukraine ли не впервые привлекла внимание к проблеме семейного насилия.

10) Лучший консультант в сфере GR.

Георгий Логвинский

Победитель - Георгий Логвинский - заслуженный юрист Украины Адвокат года 2017-2020, Почетный член Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

11) GR коммуникация.

Сергей СМЕЛА

Победитель - Сергей СМЕЛА, член правления GR ассоциации, представитель организации "СтопКор" в Кривом Роге, начальник управления Днепропетровской области Антикоррупционного комитета при Верховной Раде Украины.

12) Лучше регуляторное решение.

Юлия Решитько

Победитель - Юлия Решитько, руководитель сектора коммуникаций офиса эффективного регулирования BRDO.

Стоит отметить, что III ежегодная премия «Лучший GR-специалист 2020 года» организована, согласно всем рекомендациям Минздрава Украины на период карантина: одновременное пребывание (как на улице, так и в помещении) не более 1 человека на 5 кв. м; обеспечено размещение только на сидячих местах с дистанцией в 1,5 метра, за столиками - не более четырёх человек. Всем гостям было предложено стерильные медицинские маски как превентивная мера.

Инесса Фаран

Так, в 2020 год стал достаточно сложным, однако и невероятно продуктивным для развития лоббизма и GR в Украине. Убеждены, что III ежегодная премия «Лучший GR-специалист 2020 года» станет далеко не последним собранием профессионалов-лоббистов, а наоборот - еще больше популяризирует честные методы влияния на политику. Следующий шаг - успешная реализация лучших кейсов на законодательном уровне. Желаем победителям новых сил и свершений, а Украинская Ассоциации профессионалов в сфере GR и лоббистов - плодотворной работы на непростом, но влиятельном направлении!

НОВОСТИ

3 декабря 2020 Ассоциация профессионалов в области GR и лоббистов провела III ежегодную премию «Лучший GR-специалист 2020 года». Организатор - Ассоциация профессионалов в области GR и лоббистов - определила 12 самых перспективных проектов в сфере развития делового и общественного секторов.

Среди победителей - Юлия Высоцкая, Татьяна Рамус, Юлия Решитько, Ульяна Пчелкина и многие другие.

Татьяна Рамус, победительница в номинации «Лучший юридический кейс»

Отдельно стоит выделить победный шестой кейс - «Лучший юридический кейс» Ирины Войнарской - частного нотариуса Киевского городского нотариального округа. Как президенту всеукраинской общественной организации «Правозащитная лига», победительнице удалось установить основы для качественной юридической просвещения украинских школьников. Отдельно утверждена программа, согласованная с Министерством образования Украины и международными партнерскими фондами, которая имеет все шансы стать обязательным для школьников на законодательном уровне.

Ирина Войнарска - частный нотариус Киевского городского нотариального округа. Президент Всеукраинской общественной организации «Правозащитная лига»

В основе предложенного курса - серия обучающих уроков, проводимых ведущими украинскими юристами по новым европейским технологиям обучения. Цель проекта - распространение правовой осведомлённости, понимания законодательства среди школьников. Попутно подчеркнуть, что деятельность ОО «Правозащитная лига» нацелена на развитие юридической образованности в украинском обществе. Поэтому ждём от Ирины Войнарской ещё новых проектов, таких же успешных, как и «Лучший юридический кейс».

2) 3 декабря 2020 Ассоциация профессионалов в области GR и лоббистов провела III ежегодную премию «Лучший GR-специалист 2020 года». Организатор - Ассоциация профессионалов в области GR и лоббистов - определила 12 самых перспективных проектов в сфере развития делового и общественного секторов. Среди победителей - Виктория Киосе, Евгений Дыхне, Лирон Эдери, Сергей Смелый и многие другие.

Чудак Виталий (вместе с Сердюченко Алексеем «Лучший проект G2G») и Лирон Эдери ( «Лучший региональный GR-проект»)

Большой интерес у участников Украинской Ассоциации профессионалов в сфере GR и лоббистов вызвал «Лучший победный кейс» Заряны Кивак. врио Председателя Правления IBOX Bank, которая является представительницей нового типа украинских банков, которые станут ведущими в будущем .Акционерное общество "АЙБОКС БАНК" первым на рынке нашего государства открыл счета для международной криптовалютной биржи «Binance». Ещё одной особенностью IBOX Bank в финансовом секторе является создание одноимённого мобильного банкинга.

Интересно, что IBOX Bank вместе с Fintech Band в 2017 году подготовили абсолютно новую кредитную карту и мобильное приложение. Такой смелый и одновременно дальновидный шаг открыл в Украине новый тип лоббирования криптовалют.

Недаром Заряна Кивак в своей речи отметила: «За последние годы рынок Украины даёт очень чёткий сигнал: банки должны меняться. Это не обязательно означает, что все традиционные услуги куда исчезнут. Это о том, что «классика» обслуживания должна существовать наряду с поиском новых возможностей. Или открывать уже имеющиеся возможности для тех, кому они не были доступны. Своей работой мы показываем, что это возможно ». IBOX Bank и его «Лучший победный кейс» действительно заслуживает внимания общественности, так как в будущем может положительно повлиять не только на денежные тенденции, но и развитие Украины в будущем.

3) В прошлый четверг, 3 декабря, состоялась III ежегодная премия «Лучший GR-специалист 2020 года», организатором которой стала Украинская Ассоциация профессионалов в области GR и лоббистов - ведущая организация нашего государства по внедрению новых проамериканских методов влияния на политику. Награждение состоялось в 12 номинациях - лучшими кейсами по внедрению лоббизма в юридической, предпринимательской и общественно-политической сферах. В ряд победителей также вошли Ирина Войнарска, Евгений Дыхне, Виктория Киосе, Сергей СМЕЛА и многие другие.

Евгений Дыхне, Президент авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», победитель в номинации «GR-прорыв 2020»

Юлия Решитько, руководитель сектора коммуникаций офиса эффективного регулирования BRDО.

Победительница в номинации «Лучшее регуляторное решение»

Характерной особенностью проведённого мероприятия стало соблюдение рекомендаций МОЗ Украины на период карантина. Ресторана «Угли», где и проводилось мероприятие, удалось обеспечить проведение мероприятия в период карантина.

Одновременное пребывание посетителей (как на улице, так и в помещении) не более 1 человек на 5 кв.м, использования стерильных медицинских масок и т.д .. Все это свидетельствует о грамотно спланированной событие - III ежегодную премию «Лучший GR-специалист 2020 года »- событие №1 в этом году в лоббистской сфере Украины.

4) 3 декабря 2020 прошла III ежегодная премия «Лучший GR-специалист 2020 года» - событие №1 в сфере развития украинского лоббизма. Организатором события стала Украинская Ассоциация профессионалов в области GR и лоббистов. Ее руководительница Екатерина Одарченко отметила, что это мероприятие не просто определяет самых лоббистов в общественной политике, бизнесе или образовании. Премия «Лучший GR-специалист 2020 года» популяризирует ведущие тенденции влияния на политику в Украине, заимствованные в Америке и странах ЕС.

Екатерина Одарченко

Украинская Ассоциация профессионалов в области GR и лоббистов уникальна тем, что популяризирует Government relations и объясняет: что такое диалог с центральной законодательной и исполнительной властью, народными депутатами, предпринимателями на совершенно новых, честных антикоррупционных началах. Такая практика Екатерины Одарченко, показывает лоббизм как эффективную цивилизованную практику. Среди номинантов это успели доказать 12 победителей: Сердюченко Алексей и Чудак Виталий (номинация «Лучший проект G2G»), Павленко Александра (номинация «GR-посол 2020 - активный деятель из институализации GR-профессии»), Логвинский Георгий (номинация «Лучший консультант в GR ») и многие другие.

Павленко Александра, победительница в номинации «GR-амбассадор 2020 - активный деятель из институализации GR-профессии»

Логвинский Георгий, победитель в номинации «Лучший консультант в GR»

Партнёрами третьей ежегодной премии стали CREATORE Ресторан "Угли", IBOX Банк, Enessa Farran, медиапартнерами - Politeka ZNAJ.UA, delo.ua, КиевВласть, СтопКор, Idealist.media, Киевская торгово-промышленная палата, Lenta.UA, Время Первых, DIGI studio, UkrPress Info, Украина-Польская медиаплатформа.

5) 3 декабря 2020, в прошлый четверг, успешно прошла III ежегодная премия «Лучший GR-специалист 2020 года». Ее организатор - Украинская Ассоциация профессионалов в области GR и лоббистов является ведущей в развитии Government Relations в Украине. Среди гостей премии были народные депутаты Алексей Жмеренецкий, Мария Мезенцева, Юрий Камельчук, Анна Скороход, Павел Мельник, Алексей Гончаренко.

Скороход Анна и Чудак Виталий

Инесса Фаран

Алексей Гончаренко и Логвинский Георгий

Победители премии - влиятельные юристы, предприниматели, общественные деятели, каждый из которых внес большой вклад в развитие лоббизма: Евгений Дыхне, Звездная Кивак, Ирина Войнарска и многие другие.

Главой III ежегодной премии «Лучший GR-специалист 2020 года» стала Екатерина Одарченко - политический консультант, основательница и генеральный директор SIC Group, политтехнолог, лидер партии "Национальное платформа".

Партнерами мероприятия выступили: CREATORE Ресторан "Угли", IBOX Банк, Enessa Farran.

Елена Ющенко, представитель ресторана «Ygli»

Данное мероприятие является чрезвычайно важным для развития украинского лоббизма и GR. Украинская Ассоциация профессионалов в области GR и лоббистов стала одной из передовых в развитии такого важного метода воздействия на политику.