Американский режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной

Американский режиссер документального кино Оливер Стоун сделал прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом он рассказал в интервью российскому «Первому каналу».

«Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных откликов о российской вакцине», — сказал он.

Режиссер пояснил, что пока он прошел только первый этап вакцинации и позднее ему придется вернуться в Россию для получения второго компонента. Стоун также заявил, что не понимает, почему западные страны игнорируют российский препарат. По его словам, «Спутник V» может быть полезен.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 21-й день после получения первого компонента вакцины эффективность препарата составляет 91,4%. При этом на 42-й день испытаний, когда оба компонента получены, эффективность составляет 95%.