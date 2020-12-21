Беларусь первой среди зарубежных стран зарегистрировала российскую вакцину

Разработанная российским Центром имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса «Спутник V» получила регистрационное удостоверение в Беларуси, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спонсировавшего разработку вакцины. Сообщении о выдаче препарату регистрационного удостоверения также распространил белорусский Минздрав.
«Мы можем официально заявить, что, по имеющимся на сегодня данным, вакцина безопасна и эффективна, серьезных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было», — сказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.
«Беларусь стала первой страной, которая приняла участие в зарубежных клинических исследованиях вакцины „Спутник V“, а также первым государством после России, официально зарегистрировавшим вакцину», — приводятся в сообщении РФПИ слова его главы Кирилла Дмитриева.
Белорусский Минздрав ориентировался на данные двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического исследования «Спутника V», организованного в стране при поддержке РФПИ, а также на данные, которые были получены при проведении исследования на добровольцах в России.
Исследования российского препарата в Беларуси шли с 1 октября, в нем приняли участие 100 добровольцев.
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