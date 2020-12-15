Путин поздравил Байдена с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, направив тому телеграмму, говорится на сайте Кремля.

«Готов к взаимодействию и контактам с Вами», — написал Путин в телеграмме.

Президент России пожелал Байдену «всяческих успехов», выразив убежденность в том, что совместными усилиями Москва и Вашингтон могут «реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».

Накануне, 14 декабря (по киевскому времени к тому времени уже наступило 15 декабря) за Байдена проголосовало необходимое для победы число членов коллегии выборщиков.

Путин — один из последних мировых лидеров, кто поздравил Байдена с победой.