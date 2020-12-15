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Закон об особом статусе Донбасса продлили еще на год

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Закон об особом статусе Донбасса продлили еще на год

Верховная Рада проголосовала законопроект о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса.

За высказались 304 народных депутата.

Законопроект продлевает на год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только «после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».

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В частности, статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий — вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Впоследствии Верховная Рада не единожды продлевала на год срок действия данного закона.

Донбасс, особый статус
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