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Депутаты собирают подписи за проведение внеочередного заседания Рады

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Депутаты собирают подписи за проведение внеочередного заседания Рады

Народные депутаты собирают подписи в поддержку проведения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, сообщил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» член фракции «Слуга народа» Александр Качура.

«Да, собираем подписи. Необходимо рассмотреть три законопроекта по ФЛП, в частности об отмене фискализации, возвращении бумажного учёта, а также законопроект про „евробляхи“. Инициаторами выступили и я, и Александр Дубинский», — отметил парламентарий в пятницу.

Вместе с тем, по словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, комитет предложил Раде самой определиться «по законопроектам о полной отмене фиксализации».

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«Комитет предложил Верховной Раде определиться относительно этих законопроектов», — сказал Гетманцев журналистам в пятницу.

Верховная Рада, ФЛП
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