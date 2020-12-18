Депутаты собирают подписи за проведение внеочередного заседания Рады

Народные депутаты собирают подписи в поддержку проведения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, сообщил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» член фракции «Слуга народа» Александр Качура.

«Да, собираем подписи. Необходимо рассмотреть три законопроекта по ФЛП, в частности об отмене фискализации, возвращении бумажного учёта, а также законопроект про „евробляхи“. Инициаторами выступили и я, и Александр Дубинский», — отметил парламентарий в пятницу.

Вместе с тем, по словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, комитет предложил Раде самой определиться «по законопроектам о полной отмене фиксализации».

«Комитет предложил Верховной Раде определиться относительно этих законопроектов», — сказал Гетманцев журналистам в пятницу.