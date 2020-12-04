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Рада приняла закон об одноразовой помощи ФЛП и наемным работникам

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Рада приняла закон об одноразовой помощи ФЛП и наемным работникам

Верховная Рада приняла президентский закон № 4429 «О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2». Документ в целом поддержали 297 народных депутатов. Также 301 голосом депутаты поддержали немедленное подписание закона спикером Рады Дмитрием Разумковым.

В частности, законопроект предусматривает выплату единоразовой материальной помощи в размере 8 тыс. грн не только ФЛП, но и наемным работникам, зарплата которых составляет менее 30 тыс. грн за третий квартал текущего года. Однако для того, чтобы получить такую помощь, наемный рабочий не может работать по совместительству.

В то же время ФЛП для того, чтобы получить единовременное пособие должны уплатить в 2020 году ЕСВ не менее чем за три месяца. Кроме того, они не могут быть одновременно наемным работником или как физическое лицо предприниматель осуществлять деятельность, что не включена в перечень определенного Кабинетом министров.

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Также в проекте закона говорится об обязательствах украинцев вернуть выплаченную сумму в двойном объеме, если они укажут ложную информацию для получения помощи.

карантин, Верховная Рада, ФЛП
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