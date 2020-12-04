Рада приняла закон об одноразовой помощи ФЛП и наемным работникам

Верховная Рада приняла президентский закон № 4429 «О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2». Документ в целом поддержали 297 народных депутатов. Также 301 голосом депутаты поддержали немедленное подписание закона спикером Рады Дмитрием Разумковым.
В частности, законопроект предусматривает выплату единоразовой материальной помощи в размере 8 тыс. грн не только ФЛП, но и наемным работникам, зарплата которых составляет менее 30 тыс. грн за третий квартал текущего года. Однако для того, чтобы получить такую помощь, наемный рабочий не может работать по совместительству.
В то же время ФЛП для того, чтобы получить единовременное пособие должны уплатить в 2020 году ЕСВ не менее чем за три месяца. Кроме того, они не могут быть одновременно наемным работником или как физическое лицо предприниматель осуществлять деятельность, что не включена в перечень определенного Кабинетом министров.
Также в проекте закона говорится об обязательствах украинцев вернуть выплаченную сумму в двойном объеме, если они укажут ложную информацию для получения помощи.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016