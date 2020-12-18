«Энергоатом» будет требовать с РФ компенсации за активы в Крыму

НАЭК «Энергоатом» начинает процесс против России относительно компенсации за активы, утраченные в Крыму — компания заключила договор о предоставлении услуг с международной юридической фирмой Shearman&Sterling.

Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

«Интересы ГП «НАЭК „Энергоатом“ будет представлять известная международная юридическая компания, которая ранее уже участвовала в аналогичных делах против РФ и имеет значительный опыт и безоговорочное лидерство в решении сложных инвестиционных арбитражных споров, в частности имеет уникальный опыт в инвестиционных арбитражных делах против РФ», — говорится в сообщении.

Как сообщает liga.net со ссылкой на собеседника в «Энергоатоме», сумма иска составляет около 100 млн долларов.