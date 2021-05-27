«Энергоатом» начал судиться с РФ за утерянные в Крыму активы

ГП «НАЭК „Энергоатом“ в мае этого года направило в компетентные органы Российской Федерации сообщение о возникновении спора относительно получения компенсации за активы, потерянные НАЭК в Крыму, в частности Донузлавскую ветроэлектростанцию, сообщила компания на своем сайте в четверг.
„Энергоатом“ непременно решит этот спор во внесудебном или в судебном порядке. Национальная энергогенерирующая компания должна получить компенсацию за активы, которые уже восьмой год подряд не работают на экономику и энергетическое развитие украинского государства», — цитируется в сообщении врио президента НАЭК Петр Котин.
Как пояснили в компании, «Энергоатом» направил соответствующее сообщение в РФ в соответствии с ч. 1 ст. 9 соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ № 1302 от 1999 года о поощрении и взаимной защите инвестиций. После получения сообщения российской стороной, согласно процедуре, у сторон остается шесть месяцев для урегулирования спорного вопроса во внесудебном порядке. В случае если стороны не придут к соглашению, этот спор может быть передан на рассмотрение в суд (арбитраж).
17 декабря 2020 года ГП «НАЭК «Энергоатом» и международная юридическая компания Shearman & Sterling LLP заключили договор о предоставлении услуг по подготовке и направлении уведомления о споре от имени компании в Российскую Федерацию.
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