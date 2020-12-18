Администрация Байдена намерена начать переговоры с властями Венесуэлы

Советники, входящие в команду избранного президента США Джозефа Байдена, готовятся провести переговоры с властями Венесуэлы. Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на три источника.
По их данным, администрация Байдена рассчитывает, что власти Боливарианской Республики пойдут на либерализацию электоральной системы страны в обмен на ослабление американских санкций. Отмечается, что советники избранного президента США готовы к прямым переговорам с правительством венесуэльского лидера Николаса Мадуро и не требуют его отставки, как действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп. Источники Блумберг уточняют, что советники Байдена ожидают участия в налаживании переговорного процесса с Россией, Китаем, Ираном и Кубой.
Как сообщает агентство, администрация Байдена рассматривает отношения с Венесуэлой как наиболее сложную из имеющихся внешнеполитических проблем в Западном полушарии. Она также намерена продолжить диалог с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо. Кроме того, планируется предоставление статуса временной защиты беженцам из Венесуэлы на территории США.
Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016