Вице-президент США сделал прививку от COVID-19

Вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен публично сделали в пятницу прививку от коронавируса, процедура транслировалась в прямом эфире телеканала NBC News.
Их посадили на стулья в зале с журналистами. Сначала врач попросил их подтвердить, что у них ранее не было аллергических реакций на вакцины, что им все объяснили о препарате.
Журналисты в зале рассмеялись, когда чета Пенсов уверенно отрицательно ответила на обязательный вопрос: «Вы беременны или кормите грудью?».
После короткого опроса были сделаны инъекции в левое плечо, после чего врач предупредила, что это только первая часть вакцинации, какое-то время рука может побаливать и через 21 день надо будет вернуться за вторым уколом. Вся процедура заняла несколько минут.
«Я ничего не почувствовал. Хорошо сделано. Ценю вашу службу стране», — поблагодарил потом врачей Пенс.
По его словам, он с супругой рады показать пример прививания «безопасной и эффективной вакциной от коронавируса».
«Верю, что в истории останется, что эта неделя стала началом конца пандемии коронавируса», — добавил Пенс.
На этой неделе началось использование в США вакцины производства Pfizer. Как сообщается, сегодня регулятор одобрил и вторую вакцину производства компании Moderna.
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