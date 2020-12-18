Похороны Кернеса состоятся 23 декабря

Церемония прощания и похороны городского головы Харькова Геннадия Кернеса, умершего в берлинской клинике «Шарите», состоятся в среду, 23 декабря, сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов.

«Прощание состоится в фойе оперного театра, с 9 до 13 часов. Потом — похороны на почетной аллее», — сказал Терехов корреспонденту агентства «Интерфакс-Украина».

Он также сообщил, что доступ на отпевание Кернеса, которое пройдет в Благовещенском соборе, будет лимитирован из-за антиковидных ограничений.

Как сообщалось, Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре.

4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах — за него проголосовали 60,34% избирателей.