Зеленский с супругой посетили праздничный городок на Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой посетили праздничной городок для детей и взрослых «Николай принимает друзей», который будет работать непосредственно возле здания Офиса главы государства на ул.Банковой в центре Киева во время новогодних праздников.
Как сообщается на сайте главы государства, площадка «Николай принимает друзей» будет работать весь период новогодних праздников с 10:00 до 21:00 без выходных. На его территории расположены каток, карусель, резиденция Святого Николая, праздничная фотозона и новогодняя ярмарка. Воспользоваться катком смогут бесплатно все желающие. Коньки можно принести с собой или взять напрокат бесплатно на месте катания.
Площадка будет работать с соблюдением необходимых в условиях карантина мер: обязательный масочный режим, оснащение дезинфекторами. Количество посетителей будет регулироваться при входе.
Аттракционы и декорации установлены меценатами и благотворителями без использования бюджетных средств, отмечается в сообщении.
Президентская чета пожелала украинцам веселых новогодних праздников и прогулялась по территории праздничного города. Президент с супругой осмотрели резиденцию Святого Николая и приобрели несколько новогодних сувениров.
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