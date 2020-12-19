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Zoom попала под расследование из-за связей с Китаем

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Zoom попала под расследование из-за связей с Китаем

Компания Zoom Video Communications Inc., владеющая сервисом для видеоконференций Zoom, сообщила, что в отношении нее ведется расследование. Об этом пишет Bloomberg.

Расследование ведут Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и прокуроры двух округов из Нью-Йорка и Калифорнии. Предметом расследования являются связи компании с Китаем и правительствами других стран, а также безопасность и конфиденциальность пользователей.

Проверка длится уже несколько месяцев. Поводом стали действия бывшего сотрудника компании, который по запросу КНР блокировал видеоконференцию, посвященную событиям на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

В июне 2020 года сотрудник Zoom из Китая Синьцзян Цзинь был заочно обвинен в сговоре с властями КНР. Минюст США усмотрел в действиях Синьцзян цензуру в отношении китайских диссидентов, собиравшихся провести видеоконференцию. После этого компания получила от прокурора Восточного округа Нью-Йорка запрос на предоставление сведений о связях с иностранными правительствами и политическими партиями. Кроме того, федеральные прокуроры потребовали подробную информацию о хранении данных пользователей, политике конфиденциальности.

В июле 2020 года Zoom получила аналогичные запросы из SEC и офиса окружного прокурора Северной Калифорнии. Ведомства также заинтересовались шифрованием данных пользователей. Прокуратура, в числе прочего, запросила сведения о потенциальных попытках китайских властей и других иностранных правительств вмешаться в действия компании в отношении пользователей из США. В Zoom отметили, что «полностью сотрудничают» с органами, проводящими расследование.

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Сервис Zoom набрал популярность на фоне пандемии коронавирусной инфекции из-за перевода на удаленку сотрудников во всем мире. Он стал одним из инструментов для дистанционной работы. Bloomberg сообщал, что за второй квартал 2020 года Zoom показал второй по величине рост среди участников индекса NASDAQ.

В сентябре компания сообщила о рекордном росте выручки во втором квартале в $663,5 млн (на 355% больше, чем за тот же период 2019 года). Состояние основателя Zoom Эрика Юаня за сутки после публикации отчетности выросло на $6 млрд.

В ноябре после сообщения от Pfizer и BioNTech об успешном испытании своей вакцины от коронавируса Юань потерял около $5 млрд из-за обвала акций его компании на 17%.

Китай, Zoom
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