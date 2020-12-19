SpaceX осуществила ракету с разведывательным спутником США

Компания SpaceX осуществила в субботу запуск ракеты-носителя Falcon 9 с секретным аппаратом NROL-108 для нужд Национального управления военно-космической разведки США. Трансляция велась на сайте SpaceX.
Пуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 09:00 по времени Восточного побережья США (16:00 по Киеву).
Ранее старт планировался на четверг, но тогда обратный отсчет остановился за одну минуту и 53 секунды до старта по техническим причинам.
SpaceX намерена вернуть на Землю отработанную первую ступень носителя. Ранее данный элемент Falcon 9 уже неоднократно поменялся при запусках.
Деятельность ведомства, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание аппарата NROL-108, стоимость которого оценивается в $1 млрд, не раскрываются.
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