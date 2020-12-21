Количество случаев COVID-19 в Украине сокращается третью неделю подряд

Количество выявленных случаев COVID-19 в Украине сокращается третью неделю подряд, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"За минувшую неделю вывили 70,327 тыс. случаев заболеваемости, за предыдущую — 78,712 тыс. Третью неделю подряд мы наблюдаем сокращение количества выявленных случаев",- сказал он.

По словам министра, также сократилось количество активных больных.

"В настоящее время в Украине 367,637 тыс. больных COVID-19 граждан, что на 11 тыс. меньше чем на предыдущей недели«,- сказал он.

Степанов отметил, что за неделю провели 250,417 тыс. тестирований методом ПЦР. Помимо этого уже более 10 дней проводятся исследования экспресс-тестами на антиген — за предыдущую неделю провели 6,355 тыс. тестов, из которых положительными оказалось 1,063 тыс.

Министр добавил, что ГП «Медицинские закупки Украины» 23 декабря ожидает поставку 1,5 млн экспресс-тестов на антиген.

При этом, по словам Степанова, по состоянию на утро понедельника в лабораториях Минздрава находится 391 образец остатков по тестированию людей с признаками болезни.

Помимо этого министр сообщил, что загруженность медучреждений в целом по стране составляет 41%. Мобильные бригады осуществили 1,3 тыс. выездов к пациентам через запрос в контакт-центр, а врачи предоставили 350 разных консультаций.