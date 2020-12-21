Количество случаев COVID-19 в Украине сокращается третью неделю подряд

Количество выявленных случаев COVID-19 в Украине сокращается третью неделю подряд, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.
"За минувшую неделю вывили 70,327 тыс. случаев заболеваемости, за предыдущую — 78,712 тыс. Третью неделю подряд мы наблюдаем сокращение количества выявленных случаев",- сказал он.
По словам министра, также сократилось количество активных больных.
"В настоящее время в Украине 367,637 тыс. больных COVID-19 граждан, что на 11 тыс. меньше чем на предыдущей недели«,- сказал он.
Степанов отметил, что за неделю провели 250,417 тыс. тестирований методом ПЦР. Помимо этого уже более 10 дней проводятся исследования экспресс-тестами на антиген — за предыдущую неделю провели 6,355 тыс. тестов, из которых положительными оказалось 1,063 тыс.
Министр добавил, что ГП «Медицинские закупки Украины» 23 декабря ожидает поставку 1,5 млн экспресс-тестов на антиген.
При этом, по словам Степанова, по состоянию на утро понедельника в лабораториях Минздрава находится 391 образец остатков по тестированию людей с признаками болезни.
Помимо этого министр сообщил, что загруженность медучреждений в целом по стране составляет 41%. Мобильные бригады осуществили 1,3 тыс. выездов к пациентам через запрос в контакт-центр, а врачи предоставили 350 разных консультаций.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016