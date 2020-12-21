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Союз нерушимый: Когда объединятся ПЦУ и УГКЦ

Светлана Кушнир
Светлана Кушнир
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Союз нерушимый: Когда объединятся ПЦУ и УГКЦ

28 ноября предстоятель Православной церкви Украины Епифаний и глава Украинской греко-католической церкви Святослав совместно отслужили панихиду по жертвам Голодомора 1932-1933 гг. Несомненно, панихида — дело благое. Непонятно только, почему эту инициативу подали исключительно как акцию ПЦУ и УГКЦ, если не из стремления подчеркнуть факт совместной молитвы. Ведь поминальные богослужения прошли, например, и в УПЦ КП, и в УПЦ. Однако по понятным причинам ни им, ни Верховному муфтию мусульман, ни главному раввину Украины в новостях места не нашлось.

Панихида на годовщину Голодомора — далеко не первое общее богослужение ПЦУ и УГКЦ. Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь принадлежат к разным конфессиям. ПЦУ признает высшей церковной властью патриарха Константинопольского Варфоломея, а греко-католики подчиняются Папе Римскому.

Между тем, православные каноны запрещают совместные богослужения с католиками. Как гласят Правила Святых Апостолов, «Епископ, пресвитер, или диакон, только молившийся с еретиками, да будет отлучен. Если же позволит им действовать как-либо, как служителям Церкви, то да будет извержен».

Такое молитвенное общение уже становилось причиной конфликтов. Например, в сентябре 2019 года 179 священников, монахов и прихожан Элладской православной церкви направили архиепископу Афинскому Иерониму открытое письмо с просьбой не признавать Православную церковь Украины из-за того, что «руководство новой автокефальной церкви не гарантирует соблюдение церковной этики (сотрудничество с униатами...)».

Несмотря на все перечисленное, служители и прихожане ПЦУ и УГКЦ превратили экуменическое общение в традицию. Примеров тому множество.

Так, 12 января 2020 года митрополит Переславский и Вишневский Александр лично присутствовал на католической мессе в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ на Никольско-Слободской в Киеве. В тот день в соборе отслужили литургию и чин архиерейской хиротонии епископа УГКЦ Степана Суса. Поскольку греко-католики подчиняются Ватикану, в ноябре 2019 года Папа Римский Франциск согласовал избрание Степана Суса епископом Курии Киево-Галицкого Верховного Архиепископа. Во время католической мессы митрополит Александр подарил одному из иерархов УГКЦ панагию, принадлежавшую покойному предстоятелю УПЦ Владимиру.

В том же январе 2020 года митрополит Винницкий и Барский Симеон совместно с управляющим Каменец-Подольской диоцезией Римско-католической церкви Леоном Дубравским отслужили службу ... почему-то в одном из ресторанов Винницы.

На прошлую годовщину Голодомора, 23 ноября 2019 года, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний и глава Украинской греко-католической церкви Святослав совместно с представителем Ватикана отслужили панихиду по жертвам голода 1932-1933 гг. А на следующий день, 24 ноября, митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр возглавил молебен греко-католической общины украинской диаспоры в римско-католическом кафедральном соборе Брюсселя святых Михаила и Гудулы. Об этом сам епископ Александр (Драбинко) сообщил на своей странице в Facebook.

4 ноября 2019 года в селе Гермаковка (Тернопольская область) священник ПЦУ Владимир Стефанко вместе с клириками УГКЦ участвовал в богослужении в честь десятилетия греко-католического храма, который ранее был переоборудован из католического костела. Отец Владимир вместе с прихожанами присутствовали на службе, священник в полном облачении участвовал в богослужении вместе с священнослужителями Украинской греко-католической церкви.

А в сентябре 2019 года митрополит Винницкий и Барский Симеон вместе с еще двумя епископами ПЦУ участвовали в крестном ходе римско-католической церкви, а затем в мессе, которую отслужил апостольский нунций в Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти.

31 марта 2019 года посольство Украины в Словении на своей странице в Facebook с радостью сообщило о первой Литургии св. Василия Великого, которую отслужили в храме Св. Урха. Храм Святого Урха — это католическая церковь, поэтому литургию служили священник ПЦУ отец Василий Кучирка и священнослужитель Римско-католической церкви отец Алеш Томашевич.

Главный вопрос — какую цель преследует экуменическое общение православных и греко-католиков? Предстоятели ПЦУ и УГКЦ и не скрывают, что рассматривают вариант объединения двух конфессий. В частности, как сообщила ЛигаБизнесИнформ, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в мае 2019 года заявил о возможности объединения ПЦУ с греко-католиками.

«В целом многие стремятся и говорят о том, что эти церкви должны в будущем объединиться. Но для того, чтобы объединиться, надо прийти к диалогу. Сейчас мы тесно сотрудничаем. Мы совместно воплощаем определенные проекты, участвуем в совместных мероприятиях», — заявил глава ПЦУ Епифаний. Епифаний также добавил, что они обсуждали объединение вместе с главой УГКЦ Святославом, подчеркнув «теоретически это в будущем возможно».

В январе 2019 года экзарх патриарха Варфоломея, архиепископ Даниил Памфилийский в интервью BBC тоже охарактеризовал объединение ПЦУ и УГКЦ как целиком возможный вариант. Как выразился архиепископ Даниил, «создание ПЦУ является определенной предпосылкой для диалога православной церкви с греко-католической и поиска путей для их взаимопонимания».

«Я уверен, что это является полностью возможным. Еще их духовные отцы-предшественники владыка Андрей Шептицкий, Иосиф Слипый и другие иерархи не единожды говорили, что, когда православная церковь Украины будет иметь свою самоидентичность, греко-католики должны будут найти путь к единству с этой церковью. Но это уже дело за УГКЦ и самоопределением, где они будут», — заявил архиепископ Даниил Памфилийский.

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И уже есть, пусть и единичные, примеры того, что совместные богослужения — это путь к объединению православных с греко-католиками. Например, Харьковско-Полтавская епархия Украинской автокефальной православной церкви с 2015 года имела молитвенное общение с Украинской греко-католической церковью. В итоге, после получения Томоса Харьковско-Полтавская епархия УАПЦ не стала присоединяться к ПЦУ. Архиепископ Игорь Исиченко отрекся от своего сана и присоединился к УГКЦ.

О том, что идет работа над объединением, свидетельствуют самые разные новости. Например, в июне 2020 года стало известно, что Евросоюз выделил одной из украинских общественных организаций грант на сумму 145 тысяч евро на исследование вариантов как присоединить УГКЦ к ПЦУ.

Итак, цель — это объединение Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви. Наиболее вероятный вариант — все-таки под эгидой Папы Римского. А экуменическое общение — это тот самый диалог, который должен привести к союзу ПЦУ и УГКЦ. И, как видим, работа над выстраиванием такого диалога идет. А значит, будет и результат.

УГКЦ, ПЦУ
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