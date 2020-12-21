Apple может выпустить собственный автомобиль уже в следующем году

Компания Apple несмотря на множество слухов не стала закрывать проект по созданию своего собственного автомобиля. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на тайваньские СМИ. Более того, ожидается, что премьера беспилотной машины состоится на два года раньше запланированного срока — в третьем квартале 2021 года.

Такие выводы были сделаны после того, как тайваньские производители автомобильных компонентов стали активно наращивать производство. Среди них называются такие фирмы, как Heda, BizLink-KY, Heqin и Tomita. По предварительным данным, именно эти компании должны стать поставщиками деталей для будущей машины Apple. Официального подтверждения этой информации пока нет. Однако, как сообщает ряд источников, предварительные переговоры между фирмами стартовали примерно месяц назад.

Кроме этого, как рассказал анонимный источник, компания ведет секретные тесты прототипов машины в Калифорнии. Соответствующее разрешение Apple получила еще в 2017 году. После этого компания действительно вывела на дороги штата кроссоверы Lexus RX, которые были оснащены беспилотной системой собственного производства. Специальное устройство, которое позволяет машине передвигаться автономно, установили на крыше транспортного средства. Блок содержит в себе как минимум 12 лидаров. Также машины оснастили многочисленными камерами, датчиками и радарами.

О том, что Apple работает над созданием собственного автомобиля, стало известно в сентябре 2015 года. По данным на начало апреля 2016 г., в проекте Titan работали 600 инженеров под руководством главного дизайнера компании Джони Айва. При проектировании автомобиля Apple решила применить собственные наработки, которые были использованы при создании смартфонов и гаджетов. Речь идет о сенсорах, аккумуляторах и программном обеспечении. Ожидалось, что автомобиль будет полностью автономным.

Позже неоднократно появлялись слухи, что компания решила отказаться от создания собственного автомобиля. Вместо этого американцы намерены сконцентрироваться на разработке автопилота, который планируется продавать автомобильным компаниям.

В 2019 году стало известно, что компания Apple уволила 200 сотрудников, которые были заняты работой над проектом Project Titan. В концерне свои действия объяснили плановой реструктуризацией, а также перенаправлением работников в другие подразделения Apple.