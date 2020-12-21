Именем Кернеса в Харькове могут назвать станцию метро

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов считает, что в городе обязательно должен быть установлен памятник мэру Геннадию Кернесу.
«Мы обязаны, чтобы в городе Харькове появился памятник Геннадию Адольфовичу Кернесу. Это наш святой долг. Я обязательно буду настаивать на этом вопросе», — сказал Терехов на брифинге в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, он уже поручил архитекторам рассмотреть несколько вариантов мест, где можно установить такой памятник. Терехов также пообещал вынести этот вопрос на широкое обсуждение.
Секретарь горсовета сообщил также, что сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы присвоить имя Кернеса проспекту или улице. Кроме того, Терехов выступает за то, чтобы назвать именем Кернеса одну из станций метро, но отказался уточнять речь идет о новой станции или переименовании уже существующей.
Терехов также заявил, что инициирует присвоение Кернесу звания «Почетный гражданин города Харькова».
Как сообщалось, Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от COVID-19.
Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре.
4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах — за него проголосовали 60,34% избирателей.
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