НАБУ сообщило о подозрении сыну Гладковского

НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении 950 тыс. грн лицу, обеспечивавшему влияние на принятие решения гендиректором ГК «Укрспецэкспорт».
Как отмечается на сайте НАБУ, вместе с еще рядом лиц обвиняемые реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК «Укроборонпром».
Через эту схему было поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых 25,77 - налог на добавленную стоимость, 23,57 - налог на прибыль.
Как отмечают источники Капитала, речь идет о сыне бывшего первого заместителя Секретаря СНБО Олега Гладковского Игоре и тех схемах, о которых в свое время сообщали журналисты Bigus.info
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