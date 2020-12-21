В Харькове приземлился самолет с телом Кернеса

В международном аэропорту «Харьков» приземлился самолет Mitsubishi Challenger 850, на котором из Берлина доставили тело городского головы Харькова Геннадия Кернеса.
По информации сервиса Flightradar, посадка произошла в 19:24.
Из аэропорта тело Кернеса доставят в морг 17-й больницы.
Как сообщает «Суспільне-Харків», возле аэропорта дежурят полицейские, медики и спасатели. Самолет встречают коллеги Кернеса, в том числе секретарь горсовета Игорь Терехов и экс-глава Харьковского облсовета, депутат Сергей Чернов.
Как сообщалось, Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от COVID-19. Его похороны назначены на среду, 23 декабря.
Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре.
4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах — за него проголосовали 60,34% избирателей.
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