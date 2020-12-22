Украина заочно арестовала 32 судна за заходы в порты Крыма

По ходатайству прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополь, входящей в Офис генпрокурора Украины, из-за заходов в порты Крыма были заочно арестованы 32 морских судна. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Установлено 32 судна, нарушивших порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров, и ходатайствами прокуратуры автономии на указанные суда наложены аресты», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что намерены обратиться в украинское бюро Интерпола, чтобы указанные корабли были объявлены в розыск, а также направить запросы властям других государств для фактического ареста.
При этом не уточняется, кому именно принадлежат данные корабли и под какими флагами они ходят. В прокуратуре подчеркнули, что заходы любых иностранных судов в закрытые морские порты Крыма влекут за собой уголовную ответственность, так как направлены на подрыв суверенитета Украины.
В ноябре по ходатайству крымской прокуратуры суд арестовал 44 российских самолета, летевших в Крым. Еще 65 бортов по тем же причинам были арестованы в сентябре.
Крым был аннексирован Россией в 2014 году.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016