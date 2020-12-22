Илон Маск опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей мира

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей мира, составляемом журналом Forbes.
На данный момент Forbes оценивает состояние предпринимателя в $144,7 млрд. Вечером в понедельник 49-летний Маск уступил вторую строчку рейтинга гендиректору французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернару Арно, чье состояние оценивается в $144,9 млрд. Богатейшим человеком на Земле уже третий год остается глава корпорации Amazon Джефф Безос, владеющий $187 млрд. Четвертое место с состоянием $119,9 млрд теперь занимает один из основателей Microsoft Билл Гейтс, на пятом месте находится глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого, по подсчетам Forbes, достигает $100,2 млрд.
При этом Маск по-прежнему сохраняет вторую строчку в рейтинге наиболее состоятельных людей планеты по версии агентства Bloomberg. По его данным, состояние американца составляет на сегодняшний день $157 млрд.
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