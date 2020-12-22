Выборы мэра Харькова состоятся не раньше осени

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что выборы нового мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса могут произойти или в конце марта, или в конце октября. Об этом сообщает издание «РБК Украина».
«Могу предположить, что на 28 марта мы, скорее всего, не попадаем, потому что вряд ли успеем пройти все процедуры. Выборы объявляются за 60 дней — это конец января, до этого момента у нас всего лишь одна сессия, одна пленарная неделя», — пояснил он.
Другой собеседник СМИ из местного самоуправления также заявил, что выборы состоятся не раньше осени, а до этого времени городом будет руководить Игорь Терехов.
Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался в ночь на 17 декабря в берлинской клинике «Шарите».
25 октября Кернеса переизбрали на третий срок: за него проголосовали 60,34% избирателей, пришедших на выборы.
Кернеса признали мэром, хотя он и не принес присягу вместе с избранными депутатами городской рады 9 декабря.
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