САП будет просить суд арестовать Татарова с залогом в 10 млн

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручила заместителю главы Офиса президента Украины Олегу Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в САП.

«Татарову вручено сегодня ходатайство об избрании меры пресечения», — сказали в прокуратуре, отметив, что прокуратура будет просить об аресте с альтернативой внесения залога в сумме 10 млн грн.

Ходатайство будет рассматривать Высший антикоррупционный суд. Дата рассмотрения пока не известна.

Как сообщалось, ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.

21 декабря адвокат Татарова Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева, а не дела о «квартирах для Нацгвардии».