ЕС подтверждает достижение сделки с Великобританией

ЕС и Великобритании удалось выработать соглашение о будущих отношениях после Brexit, заявила в четверг на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы, наконец-то, нашли соглашение. Это был долгий и извилистый путь, но мы можем продемонстрировать хорошую сделку», — сказала она.

«Это честная, сбалансированная сделка, и это ответственная вещь для обеих сторон», — отметила она.

При этом она заверила, что за соглашение «стоило сражаться», и что сделка отвечает интересам ЕС, в том числе в сфере обеспечения честной конкуренции и предсказуемости в области рыболовства.

«Европа двигается вперед», — резюмировала она.