В РФ арестовали подростка, готовившего теракт

Районный суд российского Тамбова взял под стражу 17-летнего студента колледжа, готовившего теракт в Тамбове. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе областного суда.
«Судья только что вышел из совещательной комнаты. Подозреваемый по решению суда взят под стражу», — сообщила собеседница агентства.
Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Тамбове террористического акта, который якобы готовил студент местного колледжа. Подозреваемый был задержан. В квартире, которую он арендовал, сотрудники ФСБ изъяли взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению.
В отношении подростка следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»). По данным следствия, в качестве орудия преступления он планировал использовать самодельное взрывное устройство, способ изготовления которого получил в интернете.
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