СБУ предотвратила сбыт фальшивых денег на десятки миллионов

Служба безопасности разоблачила организованную группировку, которая сбывала на Киевщине большие суммы фальшивых денег в национальной и иностранной валютах.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что злоумышленники могли нанести государству ущерб почти 20 млн. в гривневом эквиваленте.
Предварительно, в состав группы входило несколько жителей Киева и области. Фигуранты занимались сбытом поддельных купюр высокого качества. Своих клиентов они подыскивали через личные связи.
По заключению Нацбанка, реализованные подделки имели соответствующие защитные элементы для прохождения контроля на специальных электронных устройствах, в том числе в пунктах обмена валют.
Во время обысков в домах участников банды изъяли купюры на сумму почти 600 тысяч в гривневом эквиваленте, оружие и наркотики, а также удостоверения работников органов власти и правоохранительных структур.
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