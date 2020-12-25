На выходных в Украине дождь и мокрый снег

Синоптики прогнозируют в Украине на ближайшие дни мокрый снег и дождь.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«Ночью 26 декабря в восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Луганской и Харьковской областях значительные осадки, гололед (І уровень опасности, „желтый“)», — говорится в сообщении.

В южных, восточных, большинстве центральных областей, ночью и в Карпатском регионе дождь и мокрый снег, ночью в Луганской и Харьковской областях значительные осадки, гололед. На остальной территории без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.

Температура в течение суток в южных и Донецкой областях 1-6° тепла, на остальной территории от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 3-7° мороза.

27-28 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью 27 декабря в южной части, восточных и Днепропетровской областях, 28 декабря на Правобережье небольшой дождь и мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков.

В восточных, Полтавской, Сумской и Черниговской областях на дорогах местами гололедица.

Ветер западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, 28 декабря в западной части, Одесской и Николаевской областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза (28 декабря на Левобережье 5-10° мороза), на крайнем юге 0-5° тепла; днем от 2° мороза до 3° тепла, 27 декабря на крайнем юге и Закарпатье, 28 декабря в западных областях и южной части 3-8° тепла, в Одесской области и в Крыму местами 10-13° тепла.

29-30 декабря существенные осадки не ожидаются, только на Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах дождь.

Температура ночью 0-6° тепла, днем 3-9° тепла, в южной части 8-13° тепла; в восточных и Сумской областях ночью 29 декабря 1-6° мороза, 30 декабря около 0°, днем 0-5° тепла.

В Киеве и области 26 декабря будет без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура на протяжении суток от 2° тепла до 3° мороза. 27-28 декабря тоже без существенных осадков, только днем 28 декабря небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью 1-6 ° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. 29- 30 декабря без существенных осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.