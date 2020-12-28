Войти
Трамп подписал бюджет на 2021 год и избежал шатдауна
решение
Трамп подписал бюджет на 2021 год и избежал шатдауна
Лукашенко заявил о ввозе террористами «тонн оружия» из Украины
соседи
Лукашенко заявил о ввозе террористами «тонн оружия» из Украины

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Украине за сутки зафиксировали всего 4 385 случаев COVID-19

273
В Украине за сутки зафиксировали всего 4 385 случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4 385 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 7 191 человек, умерли 75 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«4 385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 декабря 2020 года. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 588 человек; летальных случаев — 75; выздоровело — 7 191 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 27 декабря сообщалось о 6 113 новых случаях, 26 декабря сообщалось о 7 709 новых заболевших COVID-19, 25 декабря было зафиксировано 11 035 новых заболевших COVID-19, 24 декабря сообщалось о 11 490 новых случаях болезни, 23 декабря было зафиксировано 10 136 случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 030 374 человека, 17 849 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 665 729 человек.

Читайте также: AstraZeneca нашла способ улучшить свою вакцину

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 28 декабря 2020
Воскресенье, 27 декабря 2020
Суббота, 26 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Не упустить шанс. Почему нужно поменять политику НБУ

Продолжение пассивной монетарной и фискальной политики НБУ в условиях карантина и экономического кризиса приведет к сокращению сбережений. Развитие экономических процессов за счет «проедания» национальных сбережений (которые и до этого были небольшими) - это деструктивный путь, который будет консервировать бедность на долгие годы вперед, не позволяя надеяться на технологическую модернизацию и экономическое возрождение.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016