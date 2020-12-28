В Украине за сутки зафиксировали всего 4 385 случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4 385 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 7 191 человек, умерли 75 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«4 385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 декабря 2020 года. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 588 человек; летальных случаев — 75; выздоровело — 7 191 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 27 декабря сообщалось о 6 113 новых случаях, 26 декабря сообщалось о 7 709 новых заболевших COVID-19, 25 декабря было зафиксировано 11 035 новых заболевших COVID-19, 24 декабря сообщалось о 11 490 новых случаях болезни, 23 декабря было зафиксировано 10 136 случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 030 374 человека, 17 849 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 665 729 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.